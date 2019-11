I filtri Instagram nel mirino di psicologi e psichiatri: favoriscono il dismorfismo corporeo

Viviamo in una società sempre più bombardata da canoni di bellezza perfetta. Se prima sotto accusa c’era soltanto il mondo della moda con la sua schiera di visi e corpi bellissimi, ora c’è anche uno dei social network più popolari ed utilizzati di sempre, Instagram. Basta scaricare un semplice filtro per modificare il proprio volto: labbra carnose, occhi di gatto, naso alla francese per un viso senza imperfezioni e con lineamenti divini. Psicologi e psichiatri di tutto il mondo hanno lanciato l’allarme: questi filtri Instagram favoriscono casi di dismorfismo, ossia il disagio psicologico che deriva da una percezione alterata del proprio aspetto fisico. Lo specchio diventa un nemico come si evince in uno dei tanti articoli che Psicologi-Italia ha dedicato alla dismorfofobia ed è un disturbo fortemente invalidante che se non curato compromette seriamente la vita dei soggetti che ne soffrono. Scopri quali sono le caratteristiche di questo disturbo e qual è il possibile epilogo dei filtri incriminati.

Cos’è il disturbo di dismorfismo corporeo?

Stando alla definizione del DMS-5 il disturbo di dismorfismo corporeo è caratterizzato dalla presenza di una preoccupazione rilevante ed eccessiva circa un difetto fisico spesso inesistente o ritenuto trascurabile dalla maggior parte delle persone. Rientra nella categoria dei disturbi ossessivi-compulsivi e correlati. Il soggetto che ne è affetto mette in atto una serie di comportamenti ripetitivi come guardarsi allo specchio, toccare la parte considerata difettosa o ricercare rassicurazione da parte degli altri. Evita il contatto con la gente e si sente sempre osservato o giudicato. Tutto ciò dà origine a stress, ansia ed incide negativamente sull’umore. Spesso la soluzione adottata dai pazienti affetti da dismorfismo è quella di sottoporsi a continui trattamenti estetici ed interventi di chirurgia plastica per eliminare i propri “difetti”. Ciò però non comporta un miglioramento del loro stato di salute psicologica nè elimina il disturbo. E’ fondamentale in questi casi l’intervento di psicologi, psicoterapeuti e psichiatri specializzati per combattere il dismorfismo.

I plastic filter di Instagram ed il collegamento con il dismorfismo

Influencer, Vip e persone comuni sono “ in fissa” per questa nuova tipologia di filtri Instagram noti come plastic filter. Basti pensare che uno dei più popolari “Plastica” è stato utilizzato più di 200 milioni di volte! In pratica tutti possono vedere l’effetto dei ritocchini chirurgici sul proprio volto, selfie perfetti senza ricorrere ai bisturi. Per alcuni è soltanto una moda passeggera per altri invece è diventata una vera e propria ossessione.

C’è chi smette di condividere la propria immagine reale e chi ha affermato di voler ricorrere alla chirurgia plastica per assumere l’aspetto dell’immagine perfetta che mostra su Instagram. Ed ecco allora che un semplice filtro diventa un problema reale e potenzialmente porta gli utenti a sviluppare il dismorfismo corporeo. Non è una considerazione eccessiva soprattutto in virtù di uno studio del 2018 che ha dimostrato quanto l’esposizione prolungata ad immagini idealizzate impatti negativamente sulla percezione di se stessi. Per questo motivo la Spark AR, l’azienda che si occupa dei filtri Instagram, ha deciso di eliminarli definitivamente. Ecco cosa hanno pubblicato qualche giorno fa su Facebook “Vogliamo che gli effetti Spark AR siano un’esperienza positiva e stiamo rivalutando le nostre politiche esistenti in relazione al benessere“. Non si sa ancora se e quando vengano effettivamente eliminati e soprattutto non si ha la certezza che non ne vengano realizzati dei nuovi. Ciò che ci si augura è che Instragram ed in generale tutti i social network mantengano la promessa di essere “luoghi sicuri” e che tutelino realmente il benessere psicologico dei suoi utenti.

Casi di cyberbullismo e di body-shaming purtroppo continuano ad essere in crescita e spesso sono collegati al disturbo di dismorfismo. Che sia online o nella vita reale ci piace ricordare ai nostri lettori che la perfezione non esiste e che la bellezza sta davvero negli occhi di guarda.