A parlar d’arte. Percorsi ed esperienze multisensoriali nell’arte moderna e contemporanea

Il Dipartimento Educativo della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Tactile

Vision onlus organizzano una serie di appuntamenti di approfondimento sui

temi dell’arte moderna e contemporanea, dedicati all’Unione Italiana Ciechi

e Ipovedenti di Torino e aperti a insegnanti, professionisti, operatori museali,

ricercatori.

Un percorso attraverso alcune delle più importanti opere d’arte

della nostra cultura, fino ad arrivare alla produzione più recente. Durante

gli incontri saranno utilizzati e discussi strumenti adatti alla comunicazione

multisensoriale delle opere d’arte.



PROGRAMMA

1. venerdì 29 novembre ore 16,00-18,00 – La quadratura del cerchio.

Dall’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci (Rocco Rolli)

2. martedì 17 dicembre ore 16,00-18,00 – I tuoi occhi, le mie mani. Dal

Cenacolo di Leonardo da Vinci. (Rocco Rolli)

3. venerdì 10 gennaio ore 16,00-18,00 – “Scusi ma è arte questa?”.

Introduzione ai temi e ai linguaggi dell’arte contemporanea (Annamaria

Cilento)

4. venerdì 17 gennaio ore 16,00-18,00 – Guernica: grido di dolore

universale. Esplorazione dell’opera di Pablo Picasso. (Rocco Rolli)

5. venerdì 31 gennaio ore 16,00-18,00 – Allora vale tutto! Approfondimento

sui materiali e la scultura nell’arte contemporanea (Annamaria Cilento)

6. venerdì 21 febbraio ore 16,00-18,00 – visita alla mostra Aletheia, di

Berlinde De Bruyckere, presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo



Tutti gli incontri, tranne l’ultimo, si terranno presso la sede dell’Unione Italiana

Ciechi e Ipovedenti, in Corso Vittorio Emanuele 63. L’ultimo appuntamento si

terrà presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in via Modane 16.

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria.



Telefono 011 53 55 67 | mail: uicto@uiciechi.it