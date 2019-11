Caluso si prepara a festeggiare San Nicola: appuntamento per lunedì 2 dicembre

San Nicola, si sa, porta i regali - almeno nella tradizione nord europea e alpina - e anche quest’anno fa tappa a Caluso , per la tradizionale fiera a lui dedicata. Come sempre saranno molti gli espositori di artigianato e prodotti della terra che lunedì 2 dicembre affolleranno il centro di Caluso.

La Città Metropolitana di Torino ha concesso anche quest’anno il suo patrocinio per l’importanza che la Fiera di San Nicola riveste per il Canavese, unendo in una giornata di festa e di affari i produttori, i cittadini e leeccellenze gastronomiche. Per l’occasione l’Enoteca regionale dei vini della provincia di Torinosarà aperta dalle 14, offrendo la possibilità di degustare le eccellenze vinicole del Canavese. Per informazioni www.enotecaregionaletorino.wine/lenoteca/contatti/