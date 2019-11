''Riaccendiamo il Valentino''. Il 7 dicembre una camminata per restituire simbolicamente il parco a torinesi e turisti

L'Iniziativa è stata lanciata da Fabrizio Pace. ''Il Parco del Valentino è il cuore verde della città di Torino. Spazio comune di aggregazione ed incontro, da sempre ha permesso ai torinesi di trovare svago e serenità a due passi dal centro cittadino".

"Tuttavia, è sotto gli occhi di tutti come, da alcuni anni a questa parte, degrado e incuria abbiano reso quel luogo felice appena richiamato un mero ricordo. Scarsa illuminazione, insufficiente sorveglianza delle Forze dell’Ordine nonché una generale carenza di cure da parte dell’Amministrazione Comunale hanno negativamente inciso sulla quotidiana vivibilità del Valentino; i recenti fatti di cronaca confermano lo stato vergognoso in cui attualmente versa, soprattutto durante le ore notturne".

"Che fare dunque? Convinti delle nostre ragioni, abbiamo deciso di metterci in gioco. Il nostro appello è stato accolto da diverse formazioni politiche e associazioni civiche: insieme, vogliamo riportare la luce della speranza di un futuro migliore per il nostro Parco ed unirci in una “Camminata luminosa al Valentino”.

"Il nostro genuino spirito di intraprendenza e la nostra buona volontà non saranno però sufficienti a garantire il buon successo dell’evento. Se noi siamo compatti ed organizzati, Voi che leggete queste parole sarete il vero valore aggiunto. Ad ogni persona che condivide lo spirito dell’iniziativa è volto il nostro invito ad unirsi".

"Se riterrete la nostra proposta meritevole del vostro impegno , Vi invitiamo a partecipare alla camminata, che si terrà in data 7 dicembre alle ore 17, iniziando dall’Arco monumentale all’Arma di Artiglieria per terminare a Torino Esposizioni.

Alla fine del percorso i partecipanti potranno lasciare uno scritto - ad esempio un suggerimento, una critica, una proposta relativa allo stato del Valentino - che sarà nostra cura portare all’attenzione del Consiglio Comunale".