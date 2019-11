Sant'Anna, striscione contro Viale: "Sì alla vita, fuori il dr. Morte"

"Sì alla Vita, fuori il dr. Morte". È ciò che si legge sullo striscione esposto la scorsa notte davanti all'ospedale Sant'Anna di Torino. Autori del gesto sono i militanti di Gioventù Nazionale Torino, movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Il riferimento è chiaramente al ginecologo ed esponente dei Radicali Silvio Viale, che negli scorsi giorni si era reso protagonista di un acceso dibattito con il Capogruppo in Regione di FdI, Maurizio Marrone.



«Viale - spiega il responsabile di Gn Torino Salvatore Ardini - si era già espresso a favore della morte quando, alcune settimane fa, si era augurato che Giovannino, il neonato abbandonato dai genitori ed affetto da una grave patologia, non sopravvivesse. Non contento, ora si dice anche disposto a praticare il suicidio assistito alla Città della Salute. Riteniamo inaccettabili certe parole - continua il responsabile dei giovani di FdI - soprattutto perché provenienti da un medico, la cui missione dovrebbe essere quella di proteggere la vita ad ogni costo. Ora vogliamo il dottor Viale fuori dal Sant'Anna e da tutti gli ospedali torinesi».