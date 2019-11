Ladro di dolci finto salutista fermato per furto in un supermercato

Nel pomeriggio di mercoledì, personale del Commissariato Barriera Milano ha arrestato un cittadino italiano in seguito a segnalazione di personale di vigilanza interno al supermercato. L’uomo, un italiano di 42 anni, viene visto aggirarsi tra gli scaffali di un supermercato di Via Clementi, guardandosi nervosamente intorno. Il suo atteggiamento insospettisce da subito la sorveglianza. Dopo alcuni minuti, il cliente si dirige verso le casse per pagare una confezione di fagioli ed un finocchio. Notando un rigonfiamento nello zainetto che portava al seguito, il personale di vigilanza ferma l’uomo all’uscita del negozio ed allerta gli agenti della Polizia di Stato. Al loro arrivo, il quarantaduenne estrae dallo zaino dolciumi 14 confezioni di diversi prodotti dolciari.