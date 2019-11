Il Múses di Savigliano... Per appassionati di profumi rari

Tutto il profumo del sacro... in uno dei palazzi aulici del centro della cittadina piemontese: fino al 6 Gennaio 2020 il Múses all'interno del secentesco Palazzo Taffini d'Acceglio (V. Sant'Andrea 53, Savigliano) ospita una speciale sezione dedicata all'Aroma dl Sacro. Un’installazione “alchi-mistica” composta da ventiquattro olfattori in vetro permette ai visitatori di scoprire profumi basati su essenze adottate in cerimonie religiose o create a supporto di esperienze spirituali di varia natura.

Il Múses è infatti un vero e proprio museo del profumo collegato a erbe e fiori delle terre dei Savoia, tra Piemonte e la Savoia francese. Il Múses propone laboratori e visite guidate, con la possibilità di creare il proprio profumo. Ideato dall'Associazione che porta proprio il nome Terre dei Savoia per valorizzare le tradizioni del territorio nella produzione delle erbe officinali, degli oli essenziali e dei profumi, il Múses propone un percorso di visita interattivo che si snoda tra installazioni contemporanee al piano terra (come le grandi campane olfattorie di Maja Smrekar e Andrej Strehovec) alambicchi, reperti, manuali antichi nelle sale al piano nobile.

La sezione "Aroma del Sacro" nasce in seno a un progetto europeo ALCOTRA (Programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia) ideato dall'associazione Le Terre dei Savoia per creare collegamenti virtuosi tra la storia dei territori sulla via dei Duchi delle Alpi. "L'Ars Regia, l'alchimia e le ricerche sui oli essenziali, erbe e profumi sono strettamente connesse da una parte alle abbazie e ai centri di sviluppo del sapere, dall'altra alla committenza dei regnanti " spiega il promotore del progetto Umberto Pecchini "Di qui l'idea di una sezione del Múses capace di focalizzare l'attenzione e i sensi del visitatore su questi temi".

Fin dall'etimo per fumum (letteralmente "attraverso il fumo") l'utilizzo di aromi essenziali come l'incenso nei rituali di ogni tempo e luogo è infatti strettamente connesso al "senso del sacro".

Tra i profumi "in mostra": Alchimista (Discovery Collection), Cardinal (Heeley), Incense Avignon (Comme des Garcons), La liturgies des heures o Vitriol d'oillet (Serge Lutens), Laus, Unum (Filippo Sorcinelli), Mystic (Marilyn Miglin's)...

Un percorso affascinante che permetterà ai cultori di profumi rari qualche scoperta anche "da indossare". Come LAVS il profumo ideato da Filippo Sorcinelli, un artista di Sant'Arcangelo di Romagna che viene definito "il sarto del papa". Da quasi 20 anni infatti confeziona paramenti e vesti sacre, da dieci per i Papi. Nel 2001 terminati gli studi musicali in Vaticano crea il proprio laboratorio Lavs. Tra i primi clienti l’arcivescovo di Pesaro, allora Angelo Bagnasco. Nel 2007 i paramenti per Papa Benedetto XVI e dopo anche per Papa Francesco. L'idea del profumo nasce inizialmente per queste creazioni. Poi diventa Eau de parfum.

Nella sezione L'Aroma del sacro della mostra Ars Regia sarà possibile conoscere da vicino il suo lavoro - e quello di molti altri alchimisti contemporanei - attraverso...l'olfatto.



Elenco dei profumi:

1. ALCHIMISTA - DISCOVERY KIT

2. ETRO - MESSE DE MINUIT

3. HEELEY C- ARDINAL

4. JOVOY - LA LITURGIE DES HEURES

5. CARON - SACRè

6. GENTILE MARIA CANDIDA - EXULTAT

7. CARNER BARCELONA - BOTAFUMEIRO

8. COMME DES GARCONS - INCENSE AVIGNON

9. LUTENS - VITRIOL

10. ROCHAS - ALCHIMIE

11. UNUM - BALSAMO PER IL SACRO CRISMA

12. LANCOME - MAGIE NOIRE

13. MARYLIN MIGLIN - MYSTIC

14. GARANCIA - EAU DE SOURCELLERIE

15. KILIAN - A TASTE OF HEAVEN Absinthe Verte

16. LIQUIDES IMAGINAIRES SANCTI - EAU DELA'

17. LUTENS - DE PROFUNDIS FOND NOIR ED GRAVEE



MÚSES – Accademia Europea delle Essenze. Museo-laboratorio del profumo - Palazzo Taffini d'Acceglio, Via Sant'Andrea 53, Savigliano (CN).

Da sabato 16 novembre 2019 a lunedì 6 Gennaio 2020

Giorni e orari d’apertura dal venerdì alla domenica orario: 10-13 e 14-18. Ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

Visita guidata museo MÚSES + mostra La Granda alchemica: intero 10 € . Ridotto 8 € dai 6 ai 12 anni, gruppi, categorie protette e possessori Torino + Piemonte Card. Gratuito per i bambini fino a 5 anni, accompagnatori disabili e possessori di Abbonamento Musei. Visita guidata solo mostra La Granda alchemica: intero 7 €, ridotto 5 € dai 6 ai 12 anni, gruppi, categorie protette e possessori Torino + Piemonte Card. Gratuito per i bambini fino a 5 anni, accompagnatori disabili e possessori di Abbonamento Musei.

www.musesaccademia.it



