Da domani torna l'appuntamento con “Presetik XVII - A Natale regala cose buone”

“Presetik XVII - A Natale regala cose buone!” Torna anche quest’anno il grande mercato equo&local organizzato dall’associazione SOLE Onlus, con migliaia di idee regalo per i regali di Natale.

Da domani, sabato 30 novembre, fino a domenica 22 dicembre in via Fiume 12 a Collegno, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica con orario continuato dalle 10 alle 20. Solo giovedì 14 e venerdì 15 dicembre nella scuola La Salle, in via General Perotti 94 a Grugliasco, sempre dalle 10 alle 20.

Eccellenze alimentari, prodotti tipici da tutta Italia, dalle Langhe alla Calabria, cosmesi naturale, centinaia di presepi, artigianato equo solidale da tutto il mondo: un grande spazio dedicato alle realtà equo solidali del mondo e di casa nostra.

Un regalo ad alto valore aggiunto: con le donazioni SOLE Onlus sosterrà 40 borse di studio per le bambine e ragazze della casa famiglia “Lar Maria do Refugio” in Mozambico.

In collaborazione con ViaggieMiraggi, leader italiano per i viaggi di turismo responsabile, uno spazio speciale dedicato alle proposte turistiche in Sud Africa e Mozambico con la possibilità di visitare i progetti sostenuti.

Come da tradizione fotografie, video, libri e racconti con testimonianze, e molto altro ancora, saranno la naturale cornice della mostra.