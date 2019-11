L'albero in piazza e i Babbi Natale portano le feste a Torino: gli eventi del weekend

Con l'inizio di dicembre, l'atmosfera a Torino si fa sempre più natalizia. A partire da oggi sono aperti i mercatini di Natale nelle piazze Castello, Santa Rita, Solferino e al Cortile del Maglio. Domenica, alle ore 18, verrà anche acceso il tradizionale albero in piazza San Carlo e saranno aperte le prime due caselle del Calendario dell'Avvento di Emanuele Luzzati. Fino al 6 gennaio, le piazze indicate accoglieranno spettacoli di magia e show di grandi artisti per tutta la famiglia. Il programma completo di "Un Natale magico" è disponibile sul sito: www.nataleatorino.it

Ma domenica tornerà anche il tanto attesto Raduno di Babbi Natale, giunto alla sue decima edizione, sotto l'ospedale infantile Regina Margherita. Una grande festa di beneficenza che nel 2018 ha contato oltre 5.000 i partecipanti in moto, e altri 15.000 direttamente radunati in piazza Polonia. Partendo da Beinasco, i motociclisti attraverseranno la città in sella rigorosamente vestiti da Babbo Natale, per raggiungere l'ospedale e salutare i piccoli pazienti affacciati alle finestre.

Domenica, vicino al Teatro Regio riflettori accesi sui mezzi pubblici che hanno accompagnato lo sviluppo del capoluogo piemontese, con la quattordicesima edizione del Trolley Festival, dalle 10 alle 18. Tra gli altri veicoli d'epoca, ci saranno quattro tram che porteranno turisti e torinesi in giro per il centro cittadino. Si viaggerà sulle motrici torinesi 502, 2759, sulla romana 312 e sulla triestina 447 costruite tra il 1924 e il 1959. Il tour è gratuito, con possibilità di lasciare offerte libere finalizzate al restauro dei tram storici.

Al Teatro Colosseo, sabato 30, Sergio Cortés farà rivivere il re del pop con il suo straordinario live tribute showdedicato a Michael Jackson. Riconosciuto a livello internazionale come il suo sosia più affermato, grazie a una somiglianza fisica e vocale impressionante, Cortés riproporrà, accompagnato da una band live e da un corpo di ballo, i più grandi successi del Mito, intrattenendo e coinvolgendo il pubblico con un grande spettacolo ricco di effetti scenici e coreografici. Domenica 1, spazio ad Ara Malikian, che torna a Torino per la prima data italiana del suo Royal Garage Tour. Un concerto esplosivo in cui la musica classica si fonde magistralmente con il rock, con incursioni nel mondo punk e accenni di elettronica, come solo il violinista libanese sa fare.

Infine, per i più golosi, appuntamento all'Hotel Principi di Piemonte per la settima edizione di Una Mole di Panettoni. Tra incontri, degustazioni e un concorso che premia i migliori panettoni in cinque categorie, 42 Maestri pasticceri e 11 Maestri del Gusto di Torino e provincia presenteranno oltre 200 tipi di panettone in degustazione. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, dalle 12 alle 20, l’Italia del panettone sarà presente a Torino con le sue migliori creazioni.