Campi Rom e casa agli stranieri. Grimaldi (LUV): "Sulla legge ormai scritta faremo ostruzionismo e ricorsi"

“Purtroppo sui cittadini di etnia rom la Giunta ha già scritto nero su bianco una norma razzista e incostituzionale, che introduce regole draconiane, a cui ci opporremo in ogni modo con ostruzionismo, mobilitazioni e ricorsi” - così il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi Marco Grimaldi commenta il disegno di legge “Norme in materia di regolamentazione del nomadismo e di contrasto all’abusivismo”, approvato dalla Giunta l’8 novembre, che mira all’abolizione dei “campi rom” formali, senza fornire percorsi di inclusione adeguati, né alternative abitative, e impone di fatto il nomadismo, stabilendo che i cittadini rom potranno rimanere nelle “aree di transito” formali per un periodo massimo e non superiore ai tre mesi.