Revocata la patente a un attivista di Prendocasa Torino: “Non ha più i requisiti morali”

"Non è più in possesso dei requisiti morali”: con questa motivazione il prefetto di Torino ha deciso di revocare la patente di guida per tre anni a Loris, 27enne esponente dello Spazio Popolare Neruda ed attivista del gruppo Prendocasa.

Il provvedimento, notificato dalla questura, è arrivato a sei mesi di distanza dall'avviso orale, misura prevista dal “Codice Antimafia” per avvertire l'interessato (in via preventiva) dell'esistenza di indizi a suo carico: “L'avviso – dichiara Loris – è l'anticamera della sorveglianza speciale, un atto emesso in base a denunce mai arrivate in un'aula di tribunale, alcune delle quali mai neppure notificate. Non ho mai fatto del male a nessuno, non sono un criminale, ma un attivista politico impegnato nella lotta per la casa”.

Nel provvedimento di revoca viene citato, come presupposto alle restrizioni imposte, l'aver subito “condanna definitiva per delitti non colposi”, circostanza prevista proprio dalla normativa sull'avviso orale, ma smentita dallo stesso Loris: “Non ho mai ricevuto - prosegue – condanne e non ho processi attivi, eppure non mi vengono più riconosciuti i requisiti morali per la patente. Mi dà fastidio essere dipinto per quello che non sono con misure previste prevalentemente per reati di mafia”.

Nonostante la revoca, Loris annuncia di non voler fermare la propria azione: “Si tratta – conclude - di una mossa per reprimere e togliere la libertà a chi, come me, fa attivismo politico: non voglio arrendermi e difenderò sempre la scelta di lottare contro le ingiustizie e gli sfratti; a proposito vorrei ricordare la nostra campagna Liberiamoli e Liberiamole”.