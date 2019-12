Elezioni Torino, Lega stoppa FdI sulla scelta del candidato sindaco: "Non prima estate 2020"

La Lega tira il freno a mano sulla scelta del candidato sindaco di Torino per il centrodestra, in vista delle comunali del 2021.Se questa mattina FdI, per bocca della parlamentare Augusta Montaruli e del capogruppo regionale Maurizio Marrone, aveva lanciato un appello al centrodestra per individuare una figura entro la primavera 2020, il segretario torinese del Carroccio Fabrizio Ricca invita alla calma.

Per l'assessore regionale alla Sicurezza la "priorità di oggi è dimostrare ai torinesi di saper governare bene, facendo tutto quello che abbiamo annunciato in campagna elettorale. La scelta del sindaco non deve essere uno slogan ma una riflessione vera sul futuro della città".

Fratelli d'Italia questa mattina ha voluto fare pressing per individuare in fretta un possibile post Appendino, aprendo anche alle primarie nel centrodestra per la scelta del nome, che potrebbe appartenere alla società civile.