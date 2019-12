Nasce a Torino “Safe”, la prima agenzia di fundraising contro la violenza di genere

Torino in prima fila contro la violenza di genere: è partita in città, infatti, l'avventura di Safe, la prima agenzia nazionale di fundraising nata con l'obiettivo di finanziare l'educazione sulla tematica nelle scuole e nei luoghi di aggregazione tra cui centri sportivi, artistici e culturali.

Il progetto, ideato dalla direttrice del Centro Studi e Documentazione sul Pensiero Femminile Stefania Doglioli (in collaborazione con APID – Imprenditorialità Donna e CAFID – Coordinamento Associazioni Femminili Imprenditrici e Dirigenti), include venticinque tra aziende e associazioni sparse su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di creare un sistema profit-non profit-pubblico in grado di promuovere un cambiamento culturale: “L'iniziativa - ha spiegato – è nata dai nostri vent'anni di esperienza sul campo e da due sentimenti contrastanti: il desiderio di creare un mondo diverso e la frustrazione per una situazione che fatica a migliorare. Tutto questo viaggia insieme a una grandissima energia in grado di calamitare persone dai background di vita molto diversi tra loro”.