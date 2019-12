Limone Piemonte si prepara ad accogliere le opere di un'icona dell'arte mondiale. E’ in arrivo la mostra “Limone Piemonte loves Andy Warhol” dedicata al “Padre della Pop Art”

Dal 7 dicembre al 15 marzo alcune opere di Andy Warhol saranno in mostra a Limone Piemonte nella prestigiosa location del Grand Palais Excelsior in via Roma, 11. La mostra patrocinata dalla Regione Piemonte e dal Comune di Limone Piemonte è curata dall'Associazione Ego Bianchi di Cuneo nella persona di Fabrizio Quiriti come Presidente e da Piero Senesi dell'Associazione Culturale l'Onda di Savigliano.

La macchina organizzativa, ha messo a punto negli ultimi giorni, oltre a date e location, anche il focus della mostra, editando un libro di 200 pagine tutto a colori, in italiano e francese, dove sono riprodotte 80-90 opere dell'artista statunitense. Andy Warhol è stato sicuramente il personaggio predominante del movimento della Pop art e uno gli artisti più influenti del XX secolo, ma anche pittore, scultore, regista, produttore cinematografico, direttore della fotografia, attore, sceneggiatore e montatore.

Durante la mostra si potranno ripercorrere i vari periodi dell'artista, spaziando dalle icone del mondo dell’arte e dello spettacolo come Mick Jagger e Marilyn Monroe, per poi passare a quelle convenzionali, rappresentanti il potere assoluto come Lenin e Mao Tse Tung. Ma non è tutto! Si potranno ammirare anche i volti sconosciuti di alcune anime dei bassifondi newyorkesi nei “Ladies and Gentlemen”, la famosa lattina della zuppa Campbell’s, la Scatola Brillo Box e molto altro ancora.

Questa mostra oltre al patrocinio della Regione e del Comune vanta una serie di sponsor che hanno permesso la realizzazione dell'evento: Bottero Ski, Banca di Caraglio, Bruna Rosso, Ristorante La Giara, Unione Montana Alpi Marittime, Egea, Aon assurance, Gino 60, Atl, Conitours, Ristorante Mac Miche, Edilmaco, Sep segnaletica stradale, Scuola di Sci di Limone, White ristorante e louge bar, Fiocco di Neve Relais e Spa, Riserva Bianca di Limone, Telegranda, Grand Palais Excelsior e F.A.I. Service S.Coop.

L'inaugurazione della mostra si terrà sabato 7 dicembre alle ore 18.