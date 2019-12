Si accende l’albero di piazza San Carlo: a Torino si respira la magia del Natale [FOTO e VIDEO]

Le luci dell’albero si accendono, il salotto di Torino risplende e la città si ritrova immersa in un meraviglioso clima natalizio. Il maltempo non ha fermato la voglia dei torinesi di festeggiare l’imminente arrivo del Natale con la consueta cerimonia dell’accensione dell’albero di piazza San Carlo e l’apertura della prima e della seconda casella del Calendario dell’Avvento targato Emanuele Luzzati.

Diversi cittadini, rigorosamente muniti di ombrello, hanno sfidato l’incessante pioggia per recarsi in piazza San Carlo e respirare l’atmosfera natalizia. L’albero, realizzato con il contributo di Iren e Ubi Banca, è alto 23 metri e conta migliaia di led, in grado di dare vita a diversi giochi di luce e combinazioni di colore meravigliose.

Felice della grande partecipazione dei torinesi la sindaca Chiara Appendino, che caschetto in testa e bacchetta alla mano, aperto la seconda casella del Calendario dell’Avvento e ha acceso l’albero di Natale: “È sempre una grande emozione, sono momenti sentiti da tutti i cittadini. Con il Natale Magico abbiamo voluto offrire ai torinesi una programmazione di spettacoli unica”. Ogni giorno inoltre, alle ore 18, la camionetta dei vigili del fuoco aprirà una casella: attimi sempre molto partecipati e sentiti, soprattutto dai bimbi.





Per Torino si conclude un 1° dicembre decisamente insolito: dall’evacuazione dei quartieri San Salvario e Crocetta per la bomba, al raduno dei Babbi Natale sotto il Regina Margherita, passando per l’accensione dell’albero in piazza San Carlo, la giornata si è rivelata movimentata.

Con le Luci d’Artista a illuminare via Roma, i mercatini di piazza Castello, Santa Rita, Solferino e Cortile del Maglio, l’accensione dell’albero e l’apertura delle prime caselle del Calendario dell’Avvento, Torino può iniziare il count down in vista di Natale. Il programma completo di “Un Natale magico” è disponibile sul sito: www.nataleatorino.it. “Questa sera inizia ufficialmente il periodo natalizio in città” ha poi concluso entusiasta la sindaca Appendino.