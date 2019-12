Moncalieri, firmato il patto di coalizione per Paolo Montagna sindaco

È partita ufficialmente la corsa della coalizione di centrosinistra a Moncalieri, guidata dal sindaco in carica Paolo Montagna.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 30 novembre, è stato firmato il documento “Destinazione Moncalieri”, con le dieci parole chiave attorno alle quali costruire il programma elettorale. La squadra per Montagna Sindaco è formata da Partito Democratico, Lista Civica Montagna Sindaco, Più Europa, Demos, Articolo Uno,

Sinistra Italiana, PSI. L’appuntamento è stata anche l’occasione per inaugurare “Casa Montagna”, il comitato cuore pulsante della campagna di via Tenivelli 17 a Moncalieri.

“Sono fiero e orgoglioso della fiducia dei compagni di viaggio, con cui stiamo costruendo il progetto per la Moncalieri del futuro”, commenta il sindaco Montagna: “Sento forte il sostegno del mio partito, il PD, a tutti i livelli e in particolare ringrazio il Segretario Regionale Paolo Furia, il Segretario Provinciale Mimmo Carretta e il Segretario cittadino Lanè. Ho scelto questa data per ufficializzare la coalizione non casualmente: il 30 novembre 2014, cinque anni fa, vincevamo le primarie e cominciavamo quel viaggio che oggi prosegue''.

''È una squadra coesa, che si è messa insieme perché condivide gli stessi valori. Chi in questi anni ha remato contro, ha scelto autonomamente di chiamarsi fuori e ritengo questo un segnale di chiarezza. Da qui si parte e sarà questa squadra a decidere se e con chi allargare la compagine. I prossimi passi: alla coalizione il compito di stilare il programma, che sarà definito entro gennaio e poi condiviso con la città'', ha concluso Montagna.

Adesso si attende con curiosità di conoscere cosa intedono fare gli ex alleati dei Moderati, dopo lo strappo che si è consumato nel Consiglio comunale del 31 ottobre. Nella serata di domani, lunedì 2 dicembre, in un riunione alla presenza del leader nazionale Mimmo Portas, si capirà quale è il percorso che il gruppo guidato da Abelio Viscomi intende compiere: correre da soli nel 2020, provare a ricucire il rapporto con il centrosinistra oppure aprirsi ad altre alleanze.