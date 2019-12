Arrestato giovane pusher senegalese in Barriera di Milano

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, gli agenti del Commissariato Barriera di Milano vedono, in via Lauro Rossi, un’auto che accosta al margine della carreggiata. A bordo ci sono tre persone, una signora anziana e due ragazzi.

Questi ultimi scendono dall’auto e si dirigono verso l’incrocio dove, poco dopo, incontrano un cittadino straniero. I due giovani lo seguono fino in via Cigna angolo via Fossata, nei pressi di un parcheggio di un supermercato, dove i tre si appartano tra le auto in sosta. Quando gli agenti intervengono, pensando che si tratti di una cessione di sostanza stupefacente, lo straniero, un cittadino senegalese di 18 anni con precedenti di polizia a carico, tenta senza riuscirci di deglutire la droga, ragione per la quale viene arrestato.

Gli agenti appurano anche che la donna rimasta in auto era la nonna di uno dei due giovani, alla quale il nipote, poi sanzionato amministrativamente per l’illecito commesso, aveva detto di aspettarla perché aveva una commissione da sbrigare.