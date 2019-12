Moncalieri, finti vigili truffano anziana portandole via mille euro e la fede nuziale

Dopo i falsi addetti Smat, che vevano compiuto truffe e raggiri soprattutto nella zona di Nichelino, ora è il turno dei balordi travestiti da vigili urbani, che hanno preso di mira alcuni anziani a Moncalieri.

Nel pomeriggio di venerdì 2 novembre, in via Somalia, una donna di 80 anni ha aperto la porta a due uomini, che si sono presentati alla sua porta vestiti come due agenti della Polizia Municipale. Peccato che fossero dei truffatori che, dopo averla convinta che erano lì per consegnarle un avviso, sono riusciti a farsi aprire la porta di casa.

Poi, con una scusa, hanno fatto tirare fuori gioielli e denaro che la donna aveva in casa, con la scusa che potevano rovinarsi a seguito deI lavori che sarebbero stati fatti sulla via di lì a breve. La donna ha raggruppato tutto ciò che aveva, circa 1000 euro e qualche gioiello, tra cui la fede nuziale. I malviventi l'hanno distratta, portando via tutto e fuggendo rapidamente.

Poco dopo l'anziana si è accorta del raggiro e dei gioielli spariti, ma ormai era tardi, nonostante la telefonata ai parenti e la denuncia fatta ai carabinieri. ora i militari sono al lavoro per provare a risalire all'identità dei malfattori.