Maltempo, l'appello di Coldiretti: “Serve urgentemente deroga per spandimento effluenti”

Le intense precipitazioni di questi giorni stanno mettendo in grande difficoltà le attività agricole e zootecniche in tutta la Regione.

“La deroga è necessaria ed urgente – dichiara il presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo – e servono risposte positive che ci consentano di intervenire il prima possibile anche in seguito alla richiesta della Regione al Presidente del Consiglio per dichiarare lo stato di emergenza che Coldiretti ha, da subito, sollecitato. Il settore agricolo vive, infatti, momenti molto difficili a causa delle piogge incessanti di questo novembre e i ritardi delle lavorazioni rischiano di compromettere la nuova stagione”.

“Il conto del maltempo sale ulteriormente se si considerano gli eventi climatici degli ultimi mesi: da inizio ottobre - precisa Bruno Rivarossa, Delegato Confederale di Coldiretti Piemonte - ha piovuto in pratica un giorno su due. Il risultato è che oggi sono a rischio le tradizionali semine autunnali, con il 50% in media delle operazioni ancora da completare, mentre dove si è già seminato i germogli e le piantine rischiano di soffocare per la troppa acqua. Nei campi allagati, poi, gli agricoltori non riescono neppure a portare a termine le normali lavorazioni di stagione, come la concimazione propedeutica alle semine stesse”.