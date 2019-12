Carmagnola, alla scoperta del Senegal tra foto e natura

Il 12 dicembre alle 18.45 nella Sede centrale, in via Chieri a Carmagnola la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ospiterà la Tortuga Viaggi di Fossano per un incontro in cui verranno presentati due viaggi in Senegal.

Luca Giraudo racconterà due viaggi proposti, un trekking dedicato ai più sportivi e un percorso naturalistico con diverse escursioni e birdwatching.

L’evento avrà durata di un’ora, in cui verranno descritte fotografie e immagini di un paese ricco di storia e cultura, dai paesaggi colorati.

L’invito è aperto a tutti gli amanti della natura, del benessere e dei viaggi.

Sarà un’occasione per scoprire un luogo ricco di storia e preziose particolarità, alla ricerca di animali e paesaggi da raccontare.

Non sarà necessario prenotare, Tortuga e BCC vi aspettano nella sala conferenze alle 18.45.