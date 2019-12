In occasione della giornata Mondiale del Volontariato, giovedì 5 dicembre 2019 alle ore 17, nella sede del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To (via Giolitti 21 a Torino), il CSV e Vita Piemonte promuovono un percorso formativo con l’obiettivo di far scoprire il ruolo del volontario come ricchezza sociale, intitolato “Il senso di un’esperienza. Vivere con passione”.

Sarà l'avvio di un percorso di alta formazione dedicato alla riflessione per focalizzare i meccanismi che agevolano lo sviluppo personale e la motivazione del volontario.

Intervengono

· Dott. Gerardo Gatto, Presidente Centro Servizi Vol.To - “Il significato della Giornata Internazionale del Volontariato”

· Dott. M. Paola Tripoli, Presidente Orizzonti di Vita Piemonte - Percorso formativo dei volontari

· Formatrice

· Dott.ssa Alessandra Lancellotti, Psicoterapeuta, Life e career coach, executive coach, autrice del libro “Cambiamente”.

Contenuti del corso

· sviluppo e la motivazione personale: diventiamo quello che pensiamo

· la motivazione nasce dalla conoscenza e dalla consapevolezza

· analisi dei punti di forza e di miglioramento

· il valore del tempo

· come coniugare la mente relazionale ed emotiva

Obiettivi

· aumentare la capacità di comunicare

· aumentare la "responsabilità" verso tutto quello che ci accade

Destinatari

Il percorso formativo è rivolto a nuovi volontari ed a quelli già operativi che desiderano acquisire uno stile di relazione coinvolgente per quella speciale esperienza di vita che è il volontariato.

Iscrizioni

Per iscriversi al corso è necessario compilare il Form on-line disponibile a questo link: formazione@volontariato.torino.it – Vol.To n. verde 800590000