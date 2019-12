"Qui si differenzia": da metà dicembre isole ecologiche nel cimitero di Moncalieri

Parte, a metà dicembre nel camposanto moncalierese, l’invito a dividere i materiali buttati. “Cominciamo dal cimitero capoluogo, per tastare il polso dei visitatori e per abituarci tutti a differenziare anche questi rifiuti, che ci sembrano poca cosa, ma che dobbiamo imparare a valutare come gli altri - commenta il sindaco Paolo Montagna - Se, come pensiamo, i moncalieresi capiranno che, anche queste nuove abitudini, sono una forma di rispetto per chi è sepolto lì, introdurremo la nuova raccolta differenziata anche a Revigliasco. Da parte mia, non ho dubbi che tutti ci impegneremo per dare una prova di grande civiltà”.

Gli strumenti non mancheranno: sono 20 le postazioni disseminate in diversi punti, alcune con la dotazione completa dei contenitori, altre solo per la raccolta dei rifiuti più comuni. L’invito a tutti è di cercare le isole ecologiche e separare ogni componente: nel cassonetto blu la carta e il cartone; nel cassonetto beige il verde, ovvero fiori e piante vere, erba e foglie; nel trespolo con il sacco giallo la plastica e i metalli, compreso il filo di ferro che spesso avvolge i mazzi di fiori; nel trespolo col sacco grigio tutto ciò che non va gettato negli altri contenitori. Box e sacchi rispettano già le nuove norme per la raccolta differenziata, che prevedono colori dei contenitori uguali per tutta Europa.

“Naturalmente nelle isole ecologiche dei cimiteri dovranno essere buttati solo i rifiuti prodotti all’interno, vietato portare rifiuti da altrove - raccomanda Leonardo Di Crescenzo, presidente del Consiglio di Amministrazione Covar14 - Introdurre la raccolta differenziata anche al cimitero è

un passo in più che la città fa, nel rispetto dell’ambiente e di se stessa, e siamo certi che chi frequenta il cimitero di Moncalieri capirà bene lo spirito di questa iniziativa e parteciperà a fare in modo che abbia significato”. All’ingresso del cimitero, oltre a opuscoli e pannelli informativi, ci sarà la cartina con l’indicazione delle postazioni e, per ogni dubbio su come e dove buttare i vari materiali, si potrà fare riferimento agli operatori, formati per dare le indicazioni corrette.