A Prato Nevoso conto alla rovescia per l’Open Season con De Palma, Shade, Random e Gabry Ponte

La grande festa di inizio stagione sta per arrivare. Mancano pochi giorni a uno degli eventi più attesi dello sci cuneese, l’Open Season.

E Prato Nevoso si appresta a ospitare migliaia di persone per il maxi evento sulle piste a ritmo di musica. Con ospiti istituzionali importanti tra vertici della Regione Piemonte e della Liguria. E con una parata di stelle che quest’anno porterà 4 big in Conca: Fred de Palma che ha messo insieme oltre duecento milioni di visualizzazioni con i brani “D’estate non vale” e “Una volta ancora” e che ora furoreggia con “Il tuo profumo” lanciato a fine ottobre dove duetta con la stella latina Sofia Reyes.

Poi c’è il talento di Sanremo, Shade, altro rapper con milioni di fan e visualizzazioni: portano la sua firma “Bene ma non benissimo”, brano visto 22 milioni di volte, e “Irraggiungibile” cantato insieme con Federica Carta. Infine Random, dominatore della top viral di Spotify, e ‪Gabry Ponte‬, un eclettico della musica che si divide tra il ruolo di disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico. Alla serata saranno anche presenti gli speakers della radio più amata dagli italiani, Rds.

Accanto alla festa lo sci. Di giorno ma anche, particolarità unica di Prato Nevoso, in notturna. Con quattro ore di impianti aperti, dalle 20 alla mezzanotte. E come ogni anno completamente gratuiti.

Ma l’Open è diventato anche il momento del cuore. E della grande solidarietà che lega lo sci al Gaslini di Genova. Con un assegno grande come il cuore dei frequentatori di Prato Nevoso che hanno risposto generosamente alle iniziative promosse dalla società che gestisce gli impianti per aiutare l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Così in occasione della “Open season” di ‪sabato 7 dicembre‬ – che riunirà sullo stesso palco per la festa d’apertura della stagione sciistica un poker d’assi della musica come Fred De Palma, ‪Gabry Ponte‬, Shade e Random – Gian Luca Oliva, amministratore della Prato Nevoso spa, consegnerà un assegno di 40 mila euro che serviranno a finanziare l’ambulatorio e la sala giochi intitolati “Prato Nevoso” dove i piccoli malati oncologici del Gaslini guariti seguono un percorso che permette ai medici di monitorare passo dopo passo il loro ritorno a una vita normale.

E sarà Open Season anche per i bambini. Con il Village in funzione fin dal mattino. E con gli spettacoli di Asso in programma ‪alle 11‬ e ‪alle 14‬. Poi, ‪alle 16‬, tutti sotto il palco della Conca allestito per l’Open con merendine, giochi e gadget per tutti.