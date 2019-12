“Nel cuore della Magia…" A Finale Ligure torna il Natale di GiuEle

Babbo Natale e i suoi elfi sono arrivati a Finale Ligure per la sesta edizione del Natale di Giuele: nuove esperienze per tutta la famiglia tra atmosfere incantate e attrazioni mozzafiato, con un panorama unico a fare da sfondo!

Ecco alcune delle attività da scoprire e da vivere nel Villaggio di Natale a due passi dal mare:

Il Mondo di Babbo Natale

Il Villaggio degli Elfi con La Fabbrica dei giocattoli è uno spazio ludico didattico con i laboratori di Natale: qui tutti i piccoli ospiti potranno realizzare e portare a casa un ricordo del Villaggio.

La ricostruzione scenografica della casa di Babbo Natale è un must da non perdere, con la possibilità di imbucare la classica letterina alla posta del Villaggio.

Il Magic Land

Tante nuove attrazioni per tutte le età. Dopo il grande gonfiabile Il Castello di Babbo Natale e la teleferica Il Volo del Dragallo inaugurati lo scorso anno, arriva Il Magic Park con i suoi giochi di abilità, i nuovi acquascontri Bumper Boat e i go kart della Segway che, in linea con l’atmosfera, si chiamano Oh-Oh Car sul circuito della North Pole Rute.

E poi i grandi classici del Villaggio di Natale: La Pista di pattinaggio; l’ottovolante La Slitta di Babbo Natale; Rudolph la Renna meccanica; I Pony games con il battesimo della sella; l’Igloo della Città in miniatura; Il Dragallo club; La Bottega del Natale; il Presepe della tradizione e il Grande Abete; la storia illustrata della magia e il museo delle renne; la Stazione del trenino Tartaruga express che collega il Villaggio di Natale con Finalmarina e Finalborgo, uno dei Borghi più belli d’Italia.

I mercatini di Natale

Fino al 24 dicembre, cinque appuntamenti con i mercatini di Natale ospitati negli chalet in legno tradizionali.

Prodotti tipici, piccoli e grandi pensieri fatti a mano e tante idee regalo da scoprire ogni fine settimana nel caratteristico viale degli chalet con i nostri artigiani selezionati provenienti da Liguria e Piemonte.

Apertura straordinaria nel weekend più lungo e carico di magia con proposte per tutti i gusti dal 21 al 24 dicembre

Divertimento, opportunità uniche e tanto altro da scoprire sul sito ilnataledigiuele.it e sulla pagina Facebook, Ti aspettiamo!