Iniziati i lavori per una nuova ciclabile in via Cialdini: collegherà largo Francia a corso Ferrucci

Un piccolo cantiere per una nuova pista ciclabile. Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un percorso destinato alle biciclette dei torinesi su via Cialdini.

La nuova pista ciclabile è destinata a collegare largo Francia a corso Ferrucci, per proseguire poi su via Cialdini in direzione corso Inghilterra-Matteotti. Una volta terminati i lavori, l'asse rappresenterà una vera e propria arteria nella zona est-ovest di Torino, collegando molto bene quella zona della città con la stazione dei treni di Porta Nuova e via Nizza.