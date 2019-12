Moreggia e Avionitaly: accordo sugli ammortizzatori sociali. Ora si cercano nuovi investitori

Un accordo che, tuttavia, non sposta il nodo centrale: quello di un indebitamento ormai così elevato che non permette di pensare a un futuro produttivo. "Come più volte sottolineato, la progressiva contrazione delle commesse in atto da ormai quattro anni – dovuta all’alternanza dei cicli che caratterizza il mercato e alla decisione dei principali committenti di orientarsi su modelli di business focalizzati sul make anziché sul buy – ha portato a un elevato squilibrio finanziario, con un crescente aumento del debito nel 2018, che si è ulteriormente incrementato nel 2019, situazione che ha indotto taluni fornitori a non proseguire i rapporti con l’azienda, se non previe garanzie, ad oggi non sostenibili per la società", ribadisce la società.



"Un accordo c'è - conferma Marco Secci, della segreteria Uilm Torino che sta seguendo la vicino la vertenza - anche se non era certo quello a cui puntavamo, ma ci siamo trovati nelle condizioni di accettare per poter avere il pagamento di parte degli stipendi non ancora ricevuti dai lavoratori e per far partire il percorso per la cassa integrazione". "Gli stipendi, tramite assegno circolare, saranno consegnati domani pomeriggio ai lavoratori, mentre per gli ammortizzatori faremo la richiesta come da procedura. Sul resto degli arretrati c'è un impegno sulla parola, con la ripartenza della produzione. E poi vedremo che succederà, confidando nell'arrivo di potenziali compratori".



"Non è una gran vittoria, ma almeno una piccola soluzione - spiega Gianfranco Gallino, sindacalista della Fiom -: restano sul tavolo i problemi e gli arretrati, ma con l'accordo si arriverà domani a un acconto su quanto non è stato ancora riconosciuto ai lavoratori e nel frattempo, riprendendo le attività e con le consegne di alcuni pezzi già pronti per Leonardo, si potrebbe rimettere in moto un minimo di meccanismo utile anche per attirare eventuali compratori interessati". Ma dall'incontro di oggi è uscito anche il documento con cui si chiede alla Regione e al Ministero di concedere la cassa integrazione per crisi, aprendo così un ombrello sopra il reddito dei dipendenti per almeno un anno.