Art for Kids: una serata dedicata ad arte, ricerca e beneficenza

Camera – Centro Italiano per la fotografia ha ospitato, martedì 3 dicembre, una serata dedicata all’arte, alla beneficienza e alla ricerca.

La Fondazione Cecilia Oria ha dato vita, come ogni anno, all’evento “Art for Kids: l’arte per sostenere la ricerca, l’arte per andare oltre la malattia”. Per l’occasione, l’artista torinese Sabrina Rocca ha messo in mostra diverse sue opere – fatte di bambini e messaggi positivi – e, all’inizio del 2020, condurrà dei laboratori di pittura per i piccoli pazienti del reparto di oncoematologia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Una collaborazione, quella tra la Fondazione Cecilia Oria e l’equipe medica e psicologica dell’oncoematologia pediatrica del Regina Margherita, che – come ha spiegato la dottoressa Elisa Tirtei a inizio serata – “è attiva con successo da alcuni anni. Sia per quanto riguarda i laboratori artistici sia per il sostegno attivo dal punto di vista economico di alcuni aspetti del progetto di ricerca. Che è partito quattro anni fa presso il reparto di oncoematologia pediatrica e che, da marzo di quest’anno, si è esteso anche ad altri dieci centri oncologici pediatrici su tutto il territorio nazionale”.

E mentre la ricerca fa – per fortuna – i suoi progressi, i laboratori artistici all’interno del reparto, ad opera della fondazione Cecilia Oria, aiutano a tenere alto il morale dei giovani pazienti. A tal proposito, la psicologa Elvia Roccia ha detto “sovente i ragazzi ci riportano quanto sia importante per loro l’arte, la musica, la pittura, la fotografia. Perché oltre ad essere un’attivazione della loro parte creativa, è anche un forte messaggio di normalità, fondamentale in un momento in cui la loro vita è come interrotta. Questi ragazzi, infatti, non possono più andare a scuola, non possono più frequentare i loro amici. Il fatto di poter sperimentare una parte così creativa dà loro forza e sostegno”.

La serata presso Camera è stata istruttiva, grazie alle informazioni date dallo staff del Regina Margherita, e bella, grazie alle opere di Sabrina Rocca. Ma, più di ogni altra cosa, la serata è stata molto utile per raccogliere i fondi necessari per la Fondazione e i suoi progetti.

Nello specifico, In favore della Fondazione e delle sue iniziative sono andati: gli ingressi alla serata; una quota della vendita delle opere in mostra; l’incasso della lotteria organizzata per aggiudicarsi l’opera Life, donata da Sabrina Rocca; e l’incasso della vivace asta che ha messo in vendita quattro tirature numerate, sempre della stessa artista, e che ha avuto una risposta molto generosa da parte del pubblico presente.

Art for Kids tornerà il prossimo anno, cambieranno artista e location ma mai l’entusiasmo di fondatori e sostenitori.