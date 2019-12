Democrazia: le sfide del presente. Al via un calendario di appuntamenti al Circolo dei lettori

La Consigliera di Parità della Regione Piemonte promuove il ciclo di incontri "Democrazia: le sfide del presente" per riflettere su partecipazione, cittadinanza attiva, rappresentatività. Gli incontri ruotereranno intorno al binomio democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, esaminando le forme di partecipazione dal basso, di empowerment e di cittadinanza attiva. Il dibattito porrà questi due modelli di democrazia in diretta connessione con diversi temi di grande attualità, come la condizione politica dell’Unione Europea, le forme di partecipazione democratica dentro la scuola, le migrazioni, le forme di attivazione dal basso su temi emergenziali e trasformativi dell’assetto sociale, in particolare quelle relative all’ambiente.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 9 dicembre, dalle ore 10 alle 13.30, a Torino, presso il Circolo dei Lettori (via Bogino, 9) e verterà sul tema "Quante democrazie dentro la democrazia?".

Seguiranno altri incontri, in programma tra gennaio e marzo 2020:

21 gennaio (14.30-17.30) "Rotte interrotte: percorsi migratori, politiche nazionali, discorsi e retoriche sulla differenza"

18 febbraio (14.30-17.30) "A scuola di democrazia"

17 marzo (14.30-17.30) "Ogni giorno è For Future: effetti perversi dell'uso e abuso del pianeta e delle risorse. Cambiamenti climatici, qualità del cibo e sostenibilità".