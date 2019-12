Lotta allo spreco alimentare e festa di Natale per i volontari

Inaugurazione delle iniziative legate al protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e i Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte sulla lotta allo spreco e l’uso consapevole delle eccedenze e festa di Natale per i volontari delle associazioni accreditate: venerdì 6 dicembre è una giornata fitta di impegni per il Centro Servizi per il Volontariato Vol.To.