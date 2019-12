Torino: Carmine di Martino ospite all'Istituto Sant'Anna sul tema "Il rapporto educativo con i giovani”

Carmine di Martino è Professore associato di Filosofia Teoretica all’Università degli Studi di Milano. I suoi interessi si sono rivolti alla fenomenologia husserliana, all’ermeneutica heideggeriana e ai rispettivi sviluppi in area francese, con particolare riferimento ai problemi del linguaggio, della scrittura e della genesi del senso, anche nei loro risvolti pragmatico antropologici.

Negli ultimi tempi la famiglia è al centro del dibattito pubblico. Il calo demografico, la mancanza di lavoro e lo smarrimento del senso del vivere sono solo alcuni degli aspetti che contribuiscono a definire questo come uno dei momenti storici che mettono in crisi quello che è il nucleo fondamentale della società, la famiglia.

Il progetto intende cogliere proprio questa crisi come un'opportunità per proporre un percorso in grado di riconquistare tutta la bellezza, carica di significato e affetto, che l'avventura di un'esperienza di un nucleo famigliare sia in grado di generare bene per sé e per tutta la società.

Salva in agenda questa data: giovedì 12 dicembre, alle ore 20:45, appuntamento con il professor Carmine Di Martino che affronterà il tema dal titolo "Il rapporto educativo con i giovani".

