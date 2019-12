Pont - Rivarolo - Chieri: lunedì i sindaci del territorio viaggiano a bordo con i pendolari

"Lunedì 9 dicembre Trenitalia sarebbe dovuto subentrare a GTT nella gestione della linea SFM1 Pont-Rivarolo-Chieri. Così non sarà. Il tutto slitterà per un anno. Nel frattempo, quali investimenti saranno fatti? I pendolari continueranno a subire disagi e ritardi?". A puntare il dito contro i disservizi e le difficoltà che affrontano quotidianamente gli utenti della linea alle porte di Torino è il sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero, che proprio lunedì darà vita a una protesta piuttosto singolare.



"Ho ritenuto doveroso scrivere ai sindaci dei Comuni interessati da questa tratta ferroviaria, invitandoli ad aderire ad un’iniziativa simbolica: un viaggio in treno, ciascuno salendo alla propria stazione, per poi ritrovarsi alla stazione intermedia di Settimo Torinese alle 8. Il tutto per testimoniare la vicinanza concreta degli amministratori locali ai pendolari e ai cittadini che da troppo tempo vengono quotidianamente penalizzati. E per pretendere un servizio decente e decoroso”.