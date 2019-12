Progetto AslTo3 Montagne Olimpiche: potenziata l'assistenza medica nelle valli Susa e Chisone

Dedicato all’area territoriale delle alte valli Susa e Chisone, il progetto implementa l’offerta dei servizi a favore della popolazione residente, sostenendo uno dei bacini turistici più importanti d’Europa. Prevede il potenziamento del Servizio di Continuità Assistenziale – ex Guardia Medica, attraverso un incremento delle ore di assistenza a disposizione di residenti, turisti, sportivi e lavoratori stagionali temporaneamente presenti nel comprensorio alpino. Come gli anni scorsi, Oulx sarà sede di una postazione “centrale”, presso i locali del Poliambulatorio, mentre altre 5 sedi “satelliti” sono previste nei Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Pragelato, Sauze D’Oulx e Sestriere. Per tutte è attivo un unico numero verde gratuito (Numero verde 800 508 745).

Il servizio sarà gratuito per i cittadini con la residenza o il domicilio nell'area territoriale dell’AslTo3. A turisti, sportivi ed alla popolazione extra AslTo3 è richiesto un ticket di € 25 per le visite ambulatoriali e di € 50 per le eventuali visite domiciliari. Da quest’anno il pagamento sarà possibile, oltre che con bollettino di conto corrente postale o bancario, anche tramite POS, in dotazione ai medici di continuità assistenziale nelle varie sedi del servizio.