Rapina alla Croce Blu di Piossasco: in trappola anche i complici del primo arrestato

Risale all'agosto del 2017 una rapina che si è verificata a Piossasco, ai danni della Croce Blu. Teatro del fatto è la clinica veterinaria Croce Blu. Tre persone irrompono all’interno della struttura, uno di questi finge di avere un animale coperto da un panno tra le mani. Una volta dentro, il gruppo immobilizza un medico di turno, la vittima viene legata e tenuta al piano inferiore per più di un’ora, sotto un tavolo e con un panno sul capo. In questa fase, i tre distruggono una cassaforte e ne smurano un’altra più piccola. Dopo il colpo, il gruppo va via, uno dei tre però durante lo scassinamento si ferisce lasciando tracce ematiche sul luogo del delitto.