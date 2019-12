Lavori per la metro, chiuso il pozzo di ventilazione di via Nizza

Proseguono i lavori per la realizzazione tratta “Lingotto-Bengasi” della Metropolitana e parallelamente si riducono i cantieri:

- VIA VADO

Ultimato lo spostamento della TBM dal cantiere Lingotto, è stato ripristinato il sedime stradale ed il marciapiede di via Vado/Via Nizza.

Tempi: Oggi via Vado è stata riaperta al transito sia veicolare che pedonale e sarà consentito nuovamente l’ingresso da via Vado all’accesso Est della stazione Lingotto della Metropolitana.

- ACCESSO AL SOTTOPASSO LINGOTTO

L’area della rampa di accesso al sottopasso Lingotto è stata liberata dal terreno di scavo.

Si stanno ultimando le opere di ripristino del manto stradale e della segnaletica.

Tempi: la rampa di accesso al sottopasso Lingotto sarà aperta entro il 20 Dicembre 2019

Proseguono a pieno regime i lavori all’interno delle stazioni e del tunnel. Nelle stazioni sono stati ultimati tutti gli scaloni di collegamento tra i piani atrio-mezzanino-banchina e sono in corso la posa delle finiture e delle scale mobili. Nel tunnel invece si sta procedendo con la posa dei binari e degli impianti di sistema (necessari per far girare i treni) e non di sistema (anti-incendio, illuminazione…).