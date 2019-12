Radicali, al Congresso dell'Associazione Adelaide Aglietta ospiti anche da Hong Kong

Domenica 8 dicembre, da SocialFare (Via Maria Vittoria 38), a partire dalle ore 14, si svolgerà il 25° congresso dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta.

Saranno presenti tra gli altri Giulia Crivellini, tesoriera di Radicali Italiani, l'Avv. Alberto De Santis, Presidente della Camera Penale del Piemonte e Valle d'Aosta ed Emilio Coveri, Presidente di Exit-Italia per la promozione del diritto all'eutanasia. Durante il congresso interverrà in collegamento telefonico un ospite speciale direttamente da Hong Kong: si tratta di Wong, con cui l'associazione Aglietta è rimasta in stretto e costante contatto negli ultimi mesi, seguendo l'evoluzione delle proteste pro-democrazia.

Per l'Associazione Aglietta il 2020 sarà un anno speciale. Un anno di lotta, come sempre, ma anche un anno di bilanci perché l'Associazione, nata nel dicembre del 2000 pochi mesi dopo la scomparsa di Adelaide, compirà il suo ventesimo anno di vita. Anni nei quali un drappello di sognatori, certamente spinti da una ragionevole follia, hanno attraversato un pezzo importante della storia di questo Paese, lasciando un segno indelebile di libertà, a Torino, in Piemonte, e non solo.