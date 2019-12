Nel 2019 quasi mille ubriachi e drogati al volanti: da lunedì controlli della Stradale su Torino e provincia

Dal 1 gennaio al 30 novembre 2019 sono 783 le persone trovate ubriache al volante dalla Stradale, tra Torino e provincia. A queste se ne aggiungono 183 sorprese sui mezzi dopo aver assunto droghe.

Numeri forniti dalla Polizia alla vigilia della campagna europea “Alcohol and Drugs”, in programma dal 9 al 15 dicembre. L’obiettivo dell’iniziativa è di ridurre il numero di vittime della strada: la guida da ubriaco o sotto l’effetto di droghe è tra le prime cause di incidenti.

La prossima settimana sono dunque previsti controlli straordinari, per scoraggiare chi si mette al volante in stato di alterazione. Gli operatori valuteranno il tasso alcolemico con l’impiego dell’“Etilometro” e l’eventuale uso di sostanze stupefacenti con il “Drogometro”.