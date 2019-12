Un'asta a sostegno del Museo d'Arte Urbana di Torino

Quello di oggi, sabato 7 dicembre, sarà un sabato importante per il Museo d'Arte Urbana di Borgo Campidoglio: nell'ambito della decima edizione di “Mau & Co” (cartellone Contemporary Art Torino + Piemonte) sono infatti previste alcune iniziative tra cui un'asta di opere d'arte contemporanea il cui ricavato verrà interamente devoluto al mantenimento della sede di Via Rocciamelone 7/c.

La giornata inizierà alle 15.30 con la visita guidata gratuita, a cura del direttore artistico Edoardo Di Mauro, alle opere del MAU e al borgo in collaborazione con Abbonamento Musei Piemonte Valle d'Aosta. Le visite proseguiranno alle 17.30 in Piazza Risorgimento con l'opera di Karim dedicata alla partigiana e costituente Teresa Noce e il Rifugio Antiaereo (ingresso dalla torretta lato via Rosta) in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza (costo 4 euro, prenotazioni al numero verde 800329329).

Gran finale (dalle 18.30 alle 21.30) con l'asta di opere degli artisti Angelo Barile, Corrado Bonomi. GEC, Gianfranco Sergio, Viola Gesmundo, Enzo Bersezio, Francesco Skià, Daniele D'Antonio, Diego Bonelli, Leardo Sciacoviello, Vinicio Momoli, Andrea Petrone, Max Petrone, Gianni Gianasso, Matteo Ceccarelli, Carlo Giuliano, Mono Carrasco, Ermanno Barovero, Riccardo Ghirardini ed altre a sorpresa.