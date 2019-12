Lavori all'acquedotto a Pancalieri: stop all'acqua del rubinetto per fini alimentari

Da domani per una decina di giorni i pancalieresi non potranno usare l'acqua potabile del rubinetto per cucinare o per bere.

Acea, l'azienda che gestisce l'acquedotto, deve fare un intervento urgente sull'impianto di via Circonvallazione:《Abbiamo verificato che la camicia del pozzo si sta sfaldando ed è importante intervenire per evitare che la situazione peggiori, rischiando di "perdere" il pozzo》 spiegano dall'azienda. Come misura precauzionale, è stato stabilito di imporre lo stop dell'uso dell'acqua per fini alimentari.

Acea spera di chiudere l'intervento in meno di dieci giorni e ripristinare prima il servizio, ma intanto ha messo in campo una serie di misure per limitare il disagio: due autobotti verranno posizionate in piazza delle Erbe e al campo sportivo, mentre le case di riposo potranno contare su cisterne e le scuole su boccioni da 20 litri e bottigliette.

Gli stessi boccioni sono a disposizione per attività come bar e ristoranti, che si devono rivolgere in municipio.