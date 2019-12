Inchiesta sulla vecchia gestione del Salone del Libro di Torino, in due patteggiano

Hanno chiesto di patteggiare "in continuazione" con una sentenza precedente due delle 26 persone imputate nell'inchiesta sulla vecchia gestione del Salone del Libro. Si tratta di Regis Faure e Roberto Fantino, direttore generale e direttore commerciale della società Gl Events.

Entrambi, nel 2017, erano usciti da un precedente filone d'inchiesta concordando una pena per turbativa d'asta. Ad assisterli sono gli avvocati Mauro e Guido Anetrini. L'udienza preliminare è ripresa oggi a Palazzo di Giustizia.

Tra le persone per le quali la procura ha chiesto il rinvio a giudizio figurano l'ex sindaco Piero Fassino (ora deputato del Pd) e l'ex presidente della kermesse culturale Piero Picchioni con il suo successore, Giovanna Milella.

Le difese avevano sollevato una questione relativa all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Il gup non si è pronunciato, spiegando che in base alla procedura non gli è possibile intervenire, aggiornando l'udienza al 19 dicembre.