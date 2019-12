Domani al Circolo dei Lettori Donato Carrisi con "La casa delle voci"

Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. È un maestro nella tecnica dell’ipnosi, che usa per risvegliare ricordi sepolti nelle menti dei suoi pazienti, tutti bambini. Ma Hanna Hall, tormentata dal ricordo di un omicidio, è un’adulta, e Pietro dovrà aiutarla a far riemergere la bambina che è ancora dentro di lei. La casa delle voci (Longanesi) è il nuovo thriller di Donato Carrisi, al Circolo dei lettori martedì 10 dicembre, ore 21, in dialogo con Fabrizio Vespa. L’evento è in collaborazione con Torino Crime Festival.

Gli estranei sono il pericolo. Fidati soltanto di mamma e papà. Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua specializzazione è l’ipnosi e i suoi pazienti hanno una cosa in comune: sono bambini. Spesso traumatizzati, segnati da eventi drammatici o in possesso di informazioni importanti sepolte nella loro fragile memoria, di cui polizia e magistrati si servono per le indagini. Pietro è il migliore di tutta Firenze, dove è conosciuto come l’addormentatore di bambini. Ma quando riceve una telefonata dall’altro capo del mondo da parte di una collega australiana che gli raccomanda una paziente, Pietro reagisce con perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall è un'adulta. Hanna è tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere reale: un omicidio. E per capire se quel frammento di memoria corrisponde alla verità o è un’illusione, ha disperato bisogno di Pietro Gerber. Hanna è un’adulta oggi, ma quel ricordo risale alla sua infanzia. E Pietro dovrà aiutarla a far riemergere la bambina che è ancora dentro di lei. Una bambina dai molti nomi, tenuta sempre lontana dagli estranei e che, con la sua famiglia, viveva felice in un luogo incantato: la «casa delle voci». Quella bambina, a dieci anni, ha assistito a un omicidio. O forse non ha semplicemente visto. Forse l’assassina è proprio lei.