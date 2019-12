Definite le linee di indirizzo per un nuovo sistema di servizi per asili nido e scuola materna

Sono state definite le Linee di indirizzo per un nuovo sistema integrato dei servizi per gli asili nido e la scuola materna, bambine e bambini da 0-6 anni. La delibera, approvata dal Consiglio comunale, ha avuto un percorso partecipato, dai dirigenti scolastici ai genitori, dai gestori agli insegnanti.

Obiettivo delle azioni prioritarie è integrare i due gruppi di età in uno unico 0-6 anni per aumentare la qualità dell’offerta e le pari opportunità per tutti. Alcune azioni prioritarie sono la formazione comune di educatori 0-3 anni e insegnanti 3-6 anni, la definizione degli aspetti organizzativi, gestoriali e contrattuali del personale, stabilire le modalità di accesso per garantire la continuità pedagogica.

Il Documento afferma che si deve consolidare la posizione del Comune per una politica educativa. Un coordinamento dei gestori di servizi 0-6 anni; una conferenza cittadina permanente dei servizi per l’infanzia e il coordinamento pedagogico integrato saranno la struttura di un modello di governance di un Sistema integrato e partecipato da coloro collegati ai servizi per l’educazione e l’istruzione.