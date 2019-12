Iniziativa del Consiglio comunale a difesa della legge regionale sul gioco d'azzardo

Il Consiglio comunale ha approvato due Ordini del giorno a tutela degli intendimenti della Legge regionale n. 9/2016 che disciplina le norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico.



Un primo atto sottoscritto da alcuni consiglieri di maggioranza del M5S - Imbesi, Tevere, Versaci, Russi e Carlevaris - impegna la sindaca a interloquire con la giunta regionale per tutelare gli intendimenti della legge n. 9/2016 attualmente in vigore.



Un secondo atto sottoscritto dai consiglieri del Pd Foglietta, Lubatti, Lo Russo, Carretta e Patriarca impegna la Giunta di Palazzo civico ad attivarsi nei confronti della Regione Piemonte affinché la legge non sia modificata in nessuno dei suoi articoli, al fine di non interrompere e prolungare i positivi effetti della stessa sul territorio per il bene della salute dei cittadini piemontesi.



La sindaca Chiara Appendino ha votato a favore dei due provvedimenti e ringraziato il Consiglio comunale per gli atti presentati: “Garantisco il massimo sostegno all'iniziativa della Sala Rossa. Oggi disponiamo anche di dati concreti che confermano l'efficacia della legge regionale”.



Entrambi gli Ordini del giorno sono stati approvati con 25 voti favorevoli e un voto contrario.

La Consigliera comunale Federica Scanderebech ha così commentato: "Ho votato contrariamente agli ordini del giorno del M5S e del PD sulla modifica alla Legge Regionale 2 maggio 2016 sul gioco d'azzardo, non perché favorevole alle ludopatie, ma perchè, come analizzato dal proponente della modifica della Legge Regionale, tale provvedimento aveva fatto perdere molte risorse economiche e posti di lavoro a numerosi imprenditori, senza reali impatti sul fenomeno serio della ludopatia".