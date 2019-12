Metro 2 Torino, De Micheli:"820 milioni per progetto che darà costo definitivo opera"

L’amministrazione Appendino proceda con la progettazione della metro 2. E’ questo l’invito del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, oggi a Torino per incontrare la sindaca Chiara Appendino.

L’esponente del governo Conte-bis ha confermato che Roma ha messo a disposizione oltre 820 milioni di euro per l’infrastruttura. Una cifra, ha precisato, “sufficiente per arrivare ad un livello di progettazione che ci darà il costo sostanzialmente definitivo dell'opera. Una volta avuto questo numero si valuteranno stanziamenti ulteriori".

A breve, come annunciato la scorsa settimana del M5S, verrà avviato l’iter per il progetto definitivo, che verrà affidato ad Infra.To. I soldi messi a disposizione dal Governo serviranno per finanziare quest’ultimo e una prima tranche di lavori: Realisticamente i cantieri per l’infrastruttura, stando a Palazzo Civico, dovrebbero partire nel 2022.