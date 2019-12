Via libera al progetto per la manutenzione del ponte Rossini sulla Dora

La Giunta Comunale ha approvato questa mattina il progetto per la realizzazione di opere di rinforzo strutturale e di risanamento conservativo del ponte Rossini sulla Dora e lo svolgimento di alcune verifiche su altre infrastrutture viabili.

Per il finanziamento dei lavori, che assommano a quasi 419mila euro, verranno utilizzati i ribassi della gara aggiudicata nello scorso mese di luglio per gli interventi - alcuni già conclusi e altri in partenza nelle prossime settimane - su vari manufatti (le passerelle del Cto, del Bit e di piazza Chiaves, il sottopasso dei Giardini Reali ed il ponte di corso Regina sulla Dora).

Durante il cantiere sul ponte Rossini, il cui avvio è previsto nella prossima primavera, una corsia per ogni senso di marcia sarà sempre a disposizione per la circolazione dei veicoli e solo per un periodo limitato verrà adottato il senso unico alternato.

Centomila euro saranno poi destinati agli interventi più urgenti di rimozione dei tronchi e delle ramaglie accumulatisi contro le pile dei ponti nel corso della piena dei corsi d'acqua dello scorso 24 novembre conseguenza delle copiose e intense precipitazioni che in quella settimana hanno interessato tutto il Piemonte

La proposta di delibera, che ha avuto il via libera dalla Giunta, passerà ora al vaglio della Sala Rossa per la definitiva approvazione.