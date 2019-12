Studentessa Erasmus a Torino denuncia: ''Violentata da un amico in casa''

Una ragazza di 19 anni ha denunciato di essere stata violentata a Torino da un suo amico.

La giovane, studentessa universitaria Erasmus in città, ha raccontato alla Procura di essere stata costretta a subire un rapporto sessuale. Secondo quanto emerso dalle indagini affidate alla polizia, la ragazza ha invitato a casa un amico, di 26 anni, anche lui in città per il programma Erasmus, per aggiustarle la caldaia. Stando al racconto della giovane, il giovane l'avrebbe immobilizzata sul divano e avrebbe abusato di lei.

L'uomo, rintracciato dalla Squadra Mobile, non ha negato il rapporto sessuale e si è difeso dicendo che la ragazza, con cui negli scorsi mesi aveva avuto una relazione, era consenziente.

La pm Giulia Marchetti ha aperto un fascicolo sull'accaduto e ha iscritto il 26enne nel registro degli indagati per violenza sessuale.