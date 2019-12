Carte di Credito Visa e Mastercard: Vantaggi, Differenze, Costi e Utilizzo

Nel momento in cui ti appresti ad aprire un conto corrente, tra le prime scelte da dover compiere vi è quella inerente la carta di credito, di debito o prepagata. Come facilmente si potrebbe immaginare,vasta e variegata è la gamma di opzioni selezionabili, ciascuna delle quali contraddistinta da dissimili caratteristiche. La stragrande maggioranza degli istituti di credito pone il cliente dinanzi ad una scelta che interessa molteplici circuiti, mentre vi sono altre banche che al contrario ne adottano uno soltanto. Nella schiera di quelli più importanti e fruiti vi sono indubbiamente Visa e MasterCard, le cui carte trovi recensite su cartadicreditoonline.it. Ambedue controllano una fetta considerevole, se non maggioritaria, del mercato scaturente da codesto settore. Unica eccezione è rappresentata dalla Cina, dove il solo ente ad emettere carte di credito è China UnionPay.

Detto questo, quali sono le caratteristiche di entrambe le carte? Vi sono delle differenze che intercorrono tra le due? Ed i costi? In seguito una guida utile a proposito.

Le carte di credito Visa

Tra i circuiti più diffusi ed utilizzati in tutto il mondo, Visa ti conferirebbe servizi innovativi, volte a perfezionare pagamenti in tutta tranquillità. Pochi anni fa è stata istituita Visa Europe, il cui obiettivo è quello di dare i natali ad un sistema di pagamento che possa essere valido a livello globale. É bene precisare che Visa non provvede in maniera diretta ad emettere le carte di credito. Tale incombenza spetta infatti agli istituti di credito, responsabili altresì di fissare sia le condizioni d'uso sia le eventuali spese accessorie. L'ausilio di innovativi sistemi di controllo, tra cui quello soprannominato Verified by Visa, ti consente di acquistare ciò che vuoi agevolmente e con tutta la sicurezza che il caso richiede. Altro vantaggio correlato al circuito Visa è che esso offre ai consumatori la possibilità di poter virare su prodotti assai diversificati, tra cui le carte Premium.

Le carte di credito MasterCard

Analogamente a quelle Visa, anche le carte di credito MasterCard vengono direttamente emesse dalle banche. Diverse sono le carte opzionabili, ognuna delle quali ti permette di effettuare immediatamente pagamenti per i quali riceverai l'addebito nel giro di massimo 30 giorni. Le carte prepagate MasterCard ti danno l'opportunità di decidere la soglia massima di spesa, parametro a sua volta dipendente dalla quantità di denaro che hai messo da parte.

Siffatto strumento rappresenta una soluzione sicura per evitare tutte le conseguenze negative di un'eventuale furto. MasterCard, nel dare via libera agli istituti finanziari di poter beneficiare dei propri prodotti, chiede loro delle commissioni che le stesse banche recupereranno direttamente da te che sei titolare della carta. Tra le più famose carte Mastercard ricordiamo la Carta Hype e la PostePay Evolution.

Il confronto

In linea di massima, è possibile affermare che i circuiti Visa e MasterCard, indipendentemente dal fatto che si tratti di carte di credito o carte di debito, sono tra loro non dissimili per tutto quel che riguarda le loro funzionalità. Un loro agevole utilizzo potrà infatti interessare sia le transazioni espletate all'interno di tutte le attività commerciali munite di POS sia un qualsiasi prelievo presso uno sportello ATM. Particolari algoritmi ti lasceranno libero di fare acquisti online senza pericolo di clonazione da parte di eventuali malfattori.

Tutti e due i circuiti si avvalgono infatti della tecnologia 3D Secure. Scendendo maggiormente nel particolare, la differenza tra le due a livello di sicurezza sta soltanto nel nome che viene dato agli strumenti ad essa rivolti: Verified by Visa e MasterCard Secure Code. Collegando la carta al tuo numero di telefono ti verrà inviato un codice a carattere temporaneo da inserire per ultimare la transazione. Ciascun codice si caratterizza da una scadenza piuttosto ristretta, pari a soli 10 minuti, tempo al cui scadere esso non avrà più validità per altre operazioni. In ultimo, sia Visa che MasterCard hanno messo a punto un servizio di blocco carta richiedibile h24.

Contrariamente ad altri circuiti, come American Express, le carte Visa e MasterCard vengono accettate pressoché dappertutto, malgrado Visa a livello estero possa essere leggermente avvantaggiata. Se si tiene conto di una più capillare estensione in ambito mondiale, una carta Visa è capace di garantire la presenza di un numero relativamente maggiore di sportelli abilitati. In occasione di un viaggio fuori dai confini italiani, le commissioni richieste da Visa sono spesso minori se raffrontate ai tassi di cambio di MasterCard.