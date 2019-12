Blocco del traffico, Uncem attacca: ''Penalizzato chi abita fuori Torino e dai capoluoghi''

"La perplessità forte sui blocchi del traffico, oggi fino alle Euro4, Uncem la esprime da almeno cinque anni. Perché non riteniamo siano la soluzione, perché a Torino come nelle altre città dove viene applicato, vengono di fatto limitati gli spostamenti da e per i centri urbani di studenti, lavoratori, pendolari che vivono fuori città, nelle aree rurali e montane''.

''Loro ne fanno le spese, costretti a trovare modalità di trasporto pubblico che in troppi casi non esistono, costretti anche a stare a casa. Bloccare il traffico non è la soluzione per unire Torino e le città ai territori". Lo sostengono Marco Bussone e Lido Riba, Presidenti nazionale e regionale Uncem.