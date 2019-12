Furia-Lavolta: ''Il Pd aderisce alla manifestazione sindacale del 13 dicembre''

Cgil Cisl Uil di Torino e Canavese hanno deciso di dare avvio alla “vertenza Torino” sulla crisi che investe l’Area metropolitana. È l’inizio di un percorso di mobilitazione che vedrà, come primo momento, la manifestazione con fiaccolata per venerdì 13 dicembre alle ore 20, con partenza da piazza Arbarello e conclusione in piazza Castello.

''Nel corso della Direzione Regionale di ieri sera, lunedì 9 dicembre, è stato approvato all'unanimità il documento URGE UN PIANO INDUSTRIALE PER IL PIEMONTE'', sottolineano Paolo Furia, Segretario Regionale PD Piemonte, ed Enzo Lavolta, Responsabile Lavoro PD Piemonte, ''un documento nel quale abbiamo elencato le strategie che devono essere seguite a livello regionale e nazionale per stare dalla parte dei lavoratori in questa situazione di difficoltà dell'economia piemontese''.