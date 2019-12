Intitolazione di spazi a Torino a martiri anti-Isis: polemica tra M5S e Pd

E’ polemica tra M5S e Pd sulla commissione toponomastica del Comune di Torino. La capogruppo comunale pentastellata Valentina Sganga attacca i dem, che questa mattina si “si sono opposti all'intitolazione di uno spazio pubblico di Torino alle vittime del fondamentalismo islamico e ai combattenti che hanno perso la vita durante il conflitto contro l'Isis in Siria ed Iraq”.

I pentastellati, a seguito di un ordine del giorno presentato dalla consigliera M5S Maura Paoli, aveva chiesto di dedicare una via, un giardino o comunque un’area di Torino ad alto valore simbolico “ai martiri della lotta contro l’Isis e vittime del fondamentalismo islamico”.

“Vanno in piazza – dice Sganga verso il Pd - per manifestare solidarietà quando ci sono gli attentati in Europa, dicono che dobbiamo accogliere i migranti che scappano dalla guerra, ma quando poi si tratta di rendere omaggio a uomini e donne, tra cui molti europei e anche degli italiani, che ci hanno messo la faccia, i corpi e, purtroppo, in alcuni casi la vita per difenderci dalla barbarie estremista si tirano indietro. Perché?”.

Questa mattina la commissione ha deciso invece di mettere, in via Lagrange 7, una targa per ricordare i cento anni della fondazione della sezione Torino dell’Associazione Nazionale Alpini.