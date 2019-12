Marrone (FdI): ''Foti sospeso ma il centro Hansel e Gretel ancora abilitato. No al rinnovo della concessione''

“Siamo confortati dalla sospensione di Claudio Foti dall’esercizio della professione di psicoterapeuta per minori, ma in commissione di indagine del consiglio regionale piemontese è emerso che l’ordine professionale degli assistenti sociali ancora accredita il centro studi Hansel e Gretel, al centro dell’inchiesta Angeli e Demoni, per la formazione continua degli operatori in tutta Italia'', afferma Maurizio Marrone, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte.

''Non comprendiamo questa scelta, che pare dipendere anche dal Ministero della Giustizia, del tutto incoerente con la decisione del MIUR di sospendere già da luglio il centro studi del pinerolese Foti dalla piattaforma Sofia di formazione degli insegnanti”.

L'esponente di FdI ha poi aggiunto: ''L’autorizzazione risulta scadere con il 2019, scriveremo al consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali e al Ministero della Giustizia, che esprime parere vincolante, per invitarli a negare il rinnovo dell’accreditamento: bisogna impedire che l’ideologia fotiana di allontanamento selvaggio dei minori dalle loro famiglie avveleni anche le nuove leve di assistenti sociali”.